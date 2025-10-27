Cambian los horarios del Mercado Concentrador: cómo funcionará a partir de noviembre

El Mercado Concentrador del Neuquén modificará su horario de atención a partir del 3 de noviembre. De lunes a viernes abrirá sus puertas de 6 a 11 AM, mientras que sábados y domingos permanecerá cerrado.

Con los cambios buscan aprovechar las primeras horas del día para ofrecer mejores condiciones de trabajo a operadores, productores y compradores, evitando las altas temperaturas. En este sentido, también se protege la calidad y frescura de los alimentos al resguardarlos de condiciones inadecuadas.

Una amplia variedad de productos frescos a minutos de la capital provincial

El MCN es el polo agroalimentario más grande de la región, y es referente en la comercialización directa y en la promoción de la producción local. Actualmente, en el predio funcionan más de 110 puestos y 70 empresas, junto con más de 100 productores de Neuquén y Río Negro que ofrecen frutas, verduras y una amplia variedad de productos frescos y de calidad.

Está ubicado sobre la ruta 7, kilómetro 5, en el Parque Industrial de Centenario, a pocos minutos del centro de la ciudad de Neuquén y alrededores. Pueden ingresar a realizar sus compras tanto comerciantes como particulares, y hacerlo en vehículo propio.

Además, llega hasta la puerta del Mercado la línea 2 de Cole, con frecuencias durante todo el día. Las unidades identificadas con el cartel MCN pueden ser seguidas en su recorrido en tiempo real desde la app @cole.neuquen.