Río Negro repatrió a Karina Rott desde México tras un operativo sanitario de alta complejidad

El Gobierno de Río Negro concretó con éxito un operativo sanitario de alta complejidad para repatriar a Karina Rott, vecina de Las Grutas, quien sufrió graves fracturas tras caer desde un tercer piso en la ciudad de Tulum, México. La paciente ya se encuentra internada en el Hospital “Artémides Zatti” de Viedma, acompañada por su familia y bajo atención médica especializada.

El traslado fue gestionado directamente por el gobernador Alberto Weretilneck, quien dispuso un vuelo sanitario para garantizar el regreso de Karina en condiciones seguras y con monitoreo permanente. El operativo incluyó un protocolo especial de inmovilización, dada la complejidad de las lesiones en la columna y otras fracturas.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó “el profesionalismo del equipo de salud y la coordinación interjurisdiccional que permitieron culminar una operación de alta complejidad priorizando siempre la vida y el bienestar de la paciente”. También valoró “la labor conjunta entre el personal del avión sanitario y el equipo del Hospital Zatti, que aseguró su arribo en condiciones óptimas para la continuidad del tratamiento”.

Tras arribar al país, Karina fue derivada por vía terrestre a Viedma, donde permanece internada en el área de cuidados progresivos. A partir de ahora, su familia podrá acompañar de cerca el proceso de recuperación, en un entorno médico preparado para brindar contención y seguimiento.

Este operativo reafirma el compromiso del Gobierno de Río Negro con la salud pública y la protección de sus ciudadanos, incluso en situaciones que requieren respuestas urgentes y coordinación internacional. La presencia del Estado en los momentos más difíciles vuelve a ser una garantía de cuidado y humanidad.