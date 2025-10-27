Atención automovilistas: a partir de mañana funcionan los semáforos entre Centenario y Vista Alegre

El corredor vial que une Centenario con Vista Alegre suma más elementos para el ordenamiento del tránsito. Las empresas encargadas, Rovella Carranza S.A. y CN Sapag, informaron que mañana 28 de octubre estarán en pleno funcionamiento todos los semáforos correspondientes a esa obra vial.

“Como parte de las tareas de verificación y control, se ha dispuesto que las luces de los semáforos ubicados en calle 10, Vista Alegre, calle 11 y calle 12 permanezcan encendidas durante todo el día” indicaron en un comunicado.

Además, destacaron que se colocaron todas las señalizaciones correspondientes. A pesar de estas confirmaciones, advirtieron que se encuentran a la espera de definiciones con respecto a algunos elementos de infraestructura, por lo que se ha demorado su colocación.

La obra de ampliación de la Ruta 7 había sido anunciada en varias ocasiones durante 2023, pero fue paralizada antes de las elecciones provinciales.

En su momento, este atraso dejó sectores de tierra sin señalización ni accesos finalizados, en especial en el sector sur de Centenario. Esto generó múltiples reclamos de los vecinos y vecinas de ambas localidades, quienes denunciaron la falta de seguridad vial y los problemas para circular en días de lluvia.