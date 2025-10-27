Un violento accidente ocurrió este lunes en el sector conocido como la Bajada de Maida, en Neuquén capital. Un vehículo que circulaba por el empinado tramo cayó por un barranco de gran altura, generando una intensa movilización de los equipos de emergencia.

De acuerdo a la información publicada por Neuquén en Noticias, en el lugar trabajan personal policial, Bomberos y esperaban a los servicios de emergencia para asistir a las posibles víctimas y determinar cómo ocurrió el siniestro.

Testigos indicaron que el rodado se precipitó en una zona muy pronunciada, antes de conectar con la Autovía Norte, y quedó prácticamente destruido entre la vegetación y las piedras. La magnitud del impacto generó alarma entre los vecinos que circulaban por el sector.

Un auto desbarrancó y cayó al vacío en la Bajada de Maida: trabajan para rescatar a una persona. Foto: Gentileza Neuquén en Noticias

Las autoridades no confirmaron oficialmente la cantidad de personas involucradas, pero trascendió que podría haber una persona fallecida como consecuencia del brutal accidente.

El tránsito permanece parcialmente interrumpido mientras se desarrollan las tareas de rescate y peritaje.

Noticia en desarrollo.