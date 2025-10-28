Plaza Huincul: delincuentes hicieron un boquete y robaron en un galpón alquilado por la Policía

Un hecho de inseguridad se registró en el barrio Suyai de Plaza Huincul, cuando delincuentes perpetraron un robo en un galpón que estaba alquilado por la Policía. El episodio, que dejó a los vecinos del sector en alerta, ocurrió frente al edificio del Comando Radioeléctrico, ubicado sobre la avenida San Martín.

Los delincuentes, según las primeras versiones, habrían utilizado técnicas de perforación para acceder al interior del inmueble. En lo que parece ser una modalidad de robo cada vez más habitual, se registró un boquete en la pared que permitió el ingreso al lugar.

La policía aún no confirmó los detalles del material sustraído ni reveló avances significativos sobre la identidad de los responsables. "Están en todos lados, hacen un trabajo de inteligencia: golpean la pared y si se ve blando, la rompen", comentó uno de los residentes al sitio de noticia Fuego 24.

Un robo en plena veda electoral

La Policía de Cutral Co se vio sorprendida por un preciso golpe de boqueteros en pleno centro, frente a la Plaza San Martín, sobre la avenida del Trabajo.

El local de la firma “Credi Guía”, ubicado entre las arterias Elordi y General Paz, fue violentado por un hueco planificado y ejecutado desde el exterior, burlando todas las guardias y patrullajes que se cumplen a diario por el sector.

El boquete se efectuó en la pared trasera, la cual no habría tenido alarma sensorial, lo que permitió un accionar sin mayores complicaciones, más allá de la dificultad por romper una pared, con el ruido que se supone todo eso genera.