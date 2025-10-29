Tras la denuncia por grooming en la ESRN 116 de Roca, Educación separó al docente involucrado

Una denuncia por presunto grooming en la ESRN N.º 116 de Roca activó una investigación judicial y administrativa que involucra a un docente de la institución. El caso se conoció a partir del testimonio de una estudiante de 16 años, quien relató a su padre que el acusado se contactaba con alumnas a través de redes sociales. La situación ya era comentada en el ámbito escolar y generó preocupación entre familias, estudiantes y autoridades educativas.

La presentación formal fue realizada ante la Fiscalía N.º 5, que inició las actuaciones correspondientes y solicitó información al establecimiento. En paralelo, Educación intervino de inmediato y resolvió separar preventivamente al docente de sus funciones mientras se desarrolla la investigación.

El hecho motivó una sentada por parte de estudiantes en el colegio de barrio Nuevo, como forma de visibilizar la denuncia y exigir respuestas institucionales. La movilización fue acompañada por padres y madres, quienes expresaron su respaldo a las víctimas y pidieron celeridad en el abordaje judicial.

La titular del Consejo Escolar, Fernanda Curuchet confirmó que se activaron los protocolos de actuación ante situaciones de violencia digital y que se trabaja en articulación con el equipo supervisivo y la comunidad educativa. La directora general de Educación de Río Negro, Romina Faccio, explicó que “la primera acción siempre tiene que ver con la denuncia, porque una situación de ese tenor implica un hecho delictivo, entonces hay que hacerlo”. En ese sentido, se ratificó que el docente fue apartado de manera preventiva, sin contacto con estudiantes ni acceso al establecimiento. La investigación disciplinaria está a cargo de la Junta de Disciplina y que “a partir del resultado de esa investigación, se aplicarán las sanciones".

La fiscalía recepcionó la denuncia y comenzó a reunir elementos probatorios, incluyendo testimonios, registros digitales y documentación institucional. La causa se encuentra en etapa preliminar, y se evalúa la tipificación penal en función del artículo 131 del Código Penal, que sanciona el grooming como delito contra la integridad sexual.