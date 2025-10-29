Lowrdez Fernández le confesó a Fabiana Cantilo lo que pasó con su ex: “Me agarró…”

Lowrdez Fernández decidió hablar sin filtros en un vivo de Instagram junto a su amiga Fabiana Cantilo. Allí, la integrante de Bandana relató por primera vez cómo fue el confuso episodio que atravesó el jueves pasado en el domicilio de su ex pareja, Leandro García Gómez, donde la policía irrumpió en medio de la madrugada debido a la preocupación por su paradero.

El encuentro virtual entre las cantantes fue a pura sinceridad. Fabiana Cantilo, con la confianza de los años de amistad, quiso entender el contexto: “¿Vos estabas durmiendo cuando entraron los policías?”, le preguntó. Sin rodeos, Lowrdez Fernández respondió que estaba totalmente desorientada: “Yo con la frazada de tigre, enferma, con una angina terrible… y de repente patadas en la puerta”, expresó sobre el sorpresivo allanamiento.

Fabiana, siempre irónica, puso en duda parte del relato y recordó situaciones propias: “A mí me internaron cuando estaba hecha pelota, me desperté atada en una clínica… Pero necesito que me expliques todo”. Ahí fue cuando Lowrdez Fernández trazó la línea entre su cuadro de salud y la intervención policial, asegurando que colaboró desde el primer momento.

Consultada sobre su vínculo con Leandro García Gómez, Lowrdez fue tajante: “No tengo nada hace tiempo ya”. Sin embargo, reconoció que habían compartido una celebración reciente: “Fue su cumpleaños y yo tenía que volver a casa, pero el domingo me agarró una fiebre tremenda. No me pude mover”.

Fabiana Cantilo no pudo evitar expresar su alarma por la escena: “¡Qué horror! Estar durmiendo y que en vez de tu mamá aparezca la policía”. A lo que Fernández volvió a remarcar: “Patada de allanamiento. Así fue”.

El tema inevitable fue el pasado conflictivo de esa relación. “No queremos volver con el señor que pega”, lanzó Fabiana sin filtros. Lowrdez Fernández intentó calmar las aguas: “Habíamos dejado atrás toda esa toxicidad…”.

Ante la duda directa de su amiga: “¿No te volvió a pegar?”, la ex Bandana aseguró que no hubo nuevos episodios de violencia, y se mostró apenada por la situación judicial de su ex: “Estoy triste de que le hayan negado la excarcelación”.

Finalmente, explicó que la fiebre la dejó totalmente fuera de control: “Para mí me agarró Covid. Él fue a comprar los remedios y yo me quedé inconsciente, dormida dos días”. Con su testimonio, Lowrdez Fernández dejó ver que el susto fue grande y que aún intenta procesar lo ocurrido.