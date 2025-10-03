Ozorio, la mano derecha de Pequeño J, se negó a declarar

Matías Ozorio, el acusado del triple crimen narco en Florencio Varela, se negó a declarar frente al fiscal Adrián Arribas en el Polo Judicial de San Justo.

Casi media horas después de su ingreso a la fiscalía, el acusado rechazó hablar y, según indicaron, fue por recomendación de su abogado oficial, quien quedó a cargo de su representación minutos antes.

Ahora, Ozorio quedará alojado en el penal de General Alvear. A la salida de la audiencia, Diego Storto, abogado de la familia de Morena Verdi, una de las tres víctimas del triple crimen narco, expresó: “¿Qué va a decir esta lacra? Nada”.

Sobre Ozorio, quien arribó en la noche del jueves a la Argentina desde Perú, el defensor destacó "Al menos para mí, Ozorio es quien reclutó a los soldaditos”. “Quedarían al menos tres o cuatro piezas del rompecabezas, a no ser que los celulares aporten información valiosa”, añadió acerca de quienes faltarían que sean detenidos.

“Creemos que Ozorio no va hablar, pero el secreto de sumario se va a mantener seguramente por los próximos movimientos de la causa”, señaló.

Al ser consultado sobre las pericias a los celulares, las cuales comenzarán este viernes, Storto explicó: “Van a arrojar mucha luz a la causa. Para la fiscalía no hay ningún video, pero los análisis van a ser fundamentales para saber si hubo transmisión en vivo”.

Al concluir, expresó que los familiares de Morena están “desesperados por declarar y saber novedades”: “Hoy habrá una marcha en la rotonda de La Tablada a las 20”.