En un nuevo operativo de prevención y control llevado a cabo este jueves por la División Antinarcóticos Zona Sur, una protagonista inesperada se robó todas las miradas: Bettina, una perra especialmente entrenada para la detección de narcóticos, fue clave para el secuestro de sustancias ilegales en el corazón del barrio Vega Maipú, en San Martín de los Andes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 14:55 en la plaza Marcelo Berbel, un espacio público muy concurrido de la ciudad. Durante el patrullaje, Bettina marcó insistentemente una de las mochilas de los sujetos presentes en el lugar, lo que activó de inmediato el protocolo de inspección.

El resultado fue contundente: los efectivos incautaron 74 gramos de cannabis sativa, una balanza de precisión digital sin marca visible y un teléfono celular Samsung de color negro. Las diligencias estuvieron supervisadas por el fiscal jefe Gastón Ávila, quien dispuso el secuestro de los elementos hallados y la notificación del imputado, que quedó en libertad supeditada a la causa.

Bettina detectó droga en una mochila.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento fue parte de las tareas preventivas planificadas en la zona y no dudaron en señalar el "rol fundamental" que tuvo Bettina en el éxito del operativo. Se trata de una perra de raza ovejero alemán de la Policía adiestrada para detectar drogas, que desde hace años colabora con las fuerzas de seguridad.

El operativo forma parte de una serie de acciones destinadas a combatir el narcomenudeo y reforzar la seguridad en los espacios públicos de San Martín de los Andes, brindando mayor tranquilidad a la comunidad.

Bettina, lo volvió a hacer

A mediados de agosto, un control rutinario sobre la Ruta 237 terminó convirtiéndose en un golpe certero contra el narcotráfico, gracias al olfato entrenado de Bettina. Durante la inspección a un colectivo que ingresaba a la provincia, la perra detectó 613 gramos de clorhidrato de cocaína, el equivalente a medio “pan” de droga.

“El entrenamiento de los perros no implica el uso real de sustancias. A través del estímulo-respuesta, buscan su juguete favorito, el cual tiene impregnado el olor característico de la droga. Para ellos, todo se reduce a un juego”, explicó el comisario Nelson Peralta, jefe de la Dirección de Antinarcóticos de Neuquén.

Betina es una experta en su labor. “Lleva cuatro años en la división y acumula una gran experiencia. Incluso su hermana, Emily, también forma parte del equipo y es una de las mejores en actividad”, agregó el comisario. En total, la provincia de Neuquén cuenta con 11 perros detectores distribuidos en distintas localidades: Añelo, Cutral Co, Zapala, Chos Malal, San Martín de los Andes y la capital provincial. En todos los casos, el trabajo en binomio —guía y can— resulta fundamental para lograr buenos resultados.