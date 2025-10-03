Dictaminaron la prisión preventiva de nueve meses de "Pequeño J"

La Justicia peruana dictaminó la prisión preventiva con fines de extradición pasiva por el término de nueve meses para Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez en el partido bonaerense de Florencio Varela. El joven de 20 años permanecerá alojado en un penal de máxima seguridad de ese país a la espera de ser extraditado a la Argentina.

En una audiencia virtual realizada este viernes por la tarde, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, rechazó el proceso de extradición voluntaria a la Argentina. El joven de 20 años está señalado como presunto autor intelectual del triple femicidio de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela.

El juez peruano Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona resolvió dictar “detención preventiva con fines de extradición” por 9 meses, al considerar que existe riesgo de fuga.

Dónde quedará detenido

El sospechoso fue trasladado al establecimiento penal Nueva Cantera Imperial, ubicado en la localidad peruana de Cañete, donde quedará alojado mientras avanza el proceso de extradición.

Según el fallo, “existen fundados elementos” para mantenerlo detenido, ya que el acusado “podría abandonar el Perú en cualquier momento”.

Argumentos de la defensa

El abogado Marcos Sandoval pidió la libertad de su defendido con restricciones, alegando que Valverde Victoriano cuenta con arraigo laboral, familiar y domiciliario en Perú.

Según el letrado, el joven podría haberse quedado en la casa de sus padres en Trujillo para trabajar y aportar a la familia.

Además, sostuvo que “Pequeño J” huyó de la Argentina tras la cobertura mediática del caso, en la que se lo señaló como instigador.

El rol del Ministerio Público Fiscal

El funcionario peruano Fernando Escobar, del Ministerio Público Fiscal, insistió en que los argumentos de la defensa carecían de sustento: