El diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, denunció que fue víctima de un violento asalto este sábado por la noche en una vivienda ubicada en la ciudad de Neuquén.

Según aseguraron fuentes cercanas al diputado, el hecho ocurrió cuando el candidato se encontraba junto a su familia en una casa en la calle Obreros Argentinos, en una propiedad perteneciente a su madre. Durante el ataque, Cervi fue golpeado por los delincuentes. El actual diputado y su familia se encuentran en buen estado de salud.

Según informaron fuentes oficiales, personas ingresaron por error al lugar. No se registraron daños personales y, si bien se sustrajeron algunos artículos de menor cuantía, los delincuentes se retiraron rápidamente al advertir la confusión. De acuerdo con las primeras informaciones, se trató de un hecho casual, sin relación alguna con la actividad política del legislador ni con el proceso electoral.

La Policía del Neuquén actuó de inmediato, tras ser alertada del hecho, y actualmente lleva adelante las tareas investigativas para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del ingreso.

Fuentes del entorno del diputado denunciaron que los asaltantes le gatillaron varias veces, aunque el arma no se disparó.

Tanto Cervi como su familia se encuentran fuera de peligro, aunque conmocionados por la situación que atravesaron.





