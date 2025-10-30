¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 30 de Octubre, Neuquén, Argentina
En la ruta 15 de Entre Ríos

Encontraron un cráneo y otros huesos: creen que pertenecen al remisero que asesinó Laurta

Los restos humanos fueron hallados en Entre Ríos y las autoridades investigan si pertenecen a Martín Palacios. Fueron enviados a pericia forense mientras continúan los rastrillajes en la zona.

Por Redacción

Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 15:02
Laurta se encuentra detenido en Córdoba.

Encontrados restos humanos en la provincia de Entre Ríos y las autoridades evalúan si pertenecen a Martín Sebastián Palacios, el remisero que fue brutalmente asesinado por Pablo Laurta, el hombre que también está acusado del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio; y además del secuestro de su hijo, de seis años.

Los restos fueron hallados al lado de una bolsa negra por un conductor este miércoles por la noche en la Ruta 15, dirección a Sauce Sur, a 150 kilómetros de donde encontraron el torso de Palacios durante los primeros días de rastrillajes.

Conforme al parte policial, en el lugar se concretó el levantamiento de “un cráneo incompleto con restos de pelo, hueso temporal, un maxilar inferior con dentadura completa, dos piezas dentarias, cuatro falanges correspondientes a una mano, huesos incompletos de radio y cubito (falta extremidades de los mismos), restos de mechones de pelo, seis vértebras cervicales, tres fragmentos óseos y una bolsa negra con restos de fluidos cadavéricos”.

Luna Giardina, Mariel Zamudio y Martín Sebastián Palacios.

Todo lo encontrado fue derivado al Departamento Médico Forense de Paraná “para pericia forense y la bolsa en el Gabinete Policía Científica Tala para posterior levantamiento de huellas”, indicaron.

Este jueves continúan los “rastrillajes de toda la zona y alrededores para obtener otros elementos de interés a la causa”. Actualmente Laurta se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje en Córdoba por el doble femicidio.
 

