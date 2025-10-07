Doce años y medio de prisión por asesinar de un tiro en la cabeza a un hombre en Neuquén

Un hombre fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión efectiva por asesinar de un tiro en la cabeza a otro (llamado Matías López) durante una discusión ocurrida en febrero del año pasado, en el barrio Atahualpa, que está en la zona oeste de Neuquén capital.

El terrible episodio se inició cuando la víctima circulaba en un vehículo junto a su esposa y su hija. Allí fue abordado de manera violenta por su agresor, que se movilizaba en otro móvil. Finalmente, cuando el agredido abandonó el vehículo, el otro lo interceptó y le disparó, generándole un traumatismo craneoencefálico grave por el cual murió.

La sentencia fue dictada este martes, en el marco de una audiencia de procedimiento abreviado realizada en la Ciudad Judicial. Allí la asistente letrada Carolina Gutiérrez presentó un acuerdo entre las partes mediante el cual Maximiliano Claudio Robledo admitió haber cometido el homicidio.

Según se estableció en la investigación, el crimen ocurrió entre las 23:30 del 12 de febrero y las 00:30 del día siguiente. Robledo y López se conocían y mantenían un conflicto previo. Esa noche se cruzaron en una calle del barrio Atahualpa, donde comenzó una discusión que terminó en tragedia.

López circulaba en su auto junto a su familia cuando pasó frente a la vivienda de Robledo, quien se encontraba afuera con otras personas. En medio del intercambio verbal, el acusado le disparó hacia el vehículo. López detuvo la marcha para recriminarle la agresión, pero al notar que el grupo se acercaba, decidió alejarse y regresar a la casa de un familiar.

Una noche violenta

Sin embargo, Robledo lo siguió hasta ese lugar y volvió a disparar. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de López, provocándole la muerte casi en el acto.

Como parte del acuerdo presentado ante el tribunal, la fiscalía mantuvo la acusación original por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor. La querella que representa a la familia de López adhirió a la calificación y a las pruebas.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 12 años y 6 meses de prisión, propuesta que fue aceptada tanto por la defensa como por la querella.

Finalmente el tribunal colegiado integrado por la jueza Natalia Pelosso y los jueces Luis Giorgetti y Cristian Piana avaló el acuerdo y dictó la condena. Así, Robledo fue declarado penalmente responsable y deberá cumplir la pena de prisión efectiva.