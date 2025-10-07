Chocó a una camioneta municipal y escapó: no tenía licencia ni seguro

Un siniestro vial con tintes insólitos ocurrió este martes en Centenario, cuando un joven de 23 años perdió el control del Ford Falcon que conducía e impactó de frente contra una camioneta Ford Ranger perteneciente a la Dirección de Compras de la Municipalidad de Centenario.

El choque se produjo en la intersección de las calles Guatemala y Ecuador, una zona de tránsito frecuente en la ciudad. Tras el impacto, el joven descendió del vehículo y se dio a la fuga, dejando el lugar del accidente.

Sin embargo, la rápida intervención policial permitió ubicarlo a pocas cuadras, en calle Colón, donde fue interceptado por un patrullero. Al ser identificado, los efectivos constataron que no contaba con licencia de conducir ni con el seguro obligatorio, dos requisitos esenciales para circular.

De inmediato, se le practicó el control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, descartando la ingesta de alcohol como causa del siniestro.

Pese a la imprudencia, no se registraron personas heridas y ambos conductores pudieron retirar sus vehículos del lugar una vez finalizadas las actuaciones policiales. El joven del Falcon, en cambio, fue notificado de las actas contravencionales correspondientes, por circular sin documentación habilitante y abandonar el lugar del accidente.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la problemática de la conducción sin papeles y sin seguro, una infracción que se repite con frecuencia y que puede tener consecuencias graves si hay víctimas o daños mayores. Manejar sin licencia y sin seguro no solo implica sanciones económicas, sino también la posibilidad de secuestrar el vehículo e inhabilitar al conductor, especialmente en caso de reincidencia.

Por fortuna, en esta ocasión, el siniestro solo dejó daños materiales.