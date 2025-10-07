Susto en la previa: se descompensó un jugador de Atenas

La Liga Nacional de Básquet vivió un instante de preocupación máxima antes del inicio del partido entre Atenas de Córdoba y Racing de Chivilcoy, cuando Germán Misetich, joven promesa del equipo cordobés, se descompensó en la zona del banco de suplentes. La reacción inmediata del cuerpo técnico, compañeros y personal médico permitió asistir al jugador rápidamente y trasladarlo al hospital más cercano, donde fue atendido sin complicaciones.

El incidente ocurrió en la previa del partido que finalmente Atenas ganó por 83-80, aunque el foco estuvo en la salud del jugador de 20 años. Según el informe oficial del club, Misetich se encuentra estable y bajo observación; en las próximas horas regresará a Córdoba para continuar con los estudios médicos necesarios.

El juvenil había participado minutos antes con el equipo de la Liga Próximo (Ex Liga de Desarrollo), sumando 13 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, destacándose por su talento y potencial. Pese a este susto, Misetich aún no había debutado oficialmente con el primer equipo de Atenas en la temporada actual, aunque sus actuaciones lo habían colocado en consideración para sumar minutos en La Liga.

El club cordobés agradeció tanto al Hospital Municipal de Chivilcoy como a Racing por la rápida atención, y confirmó que el joven jugador ya se encuentra acompañado por su familia. Atenas, por su parte, continuará su calendario enfrentando mañana a Argentino de Junín, con la esperanza de recibir buenas noticias sobre la recuperación de su promesa.