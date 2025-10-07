El representante de Soulé desafía a Scaloni: ¿Italia o Argentina para la joya de la Roma?

Matías Soulé, el talentoso volante marplatense que brilla en la Roma, podría dar un giro inesperado en su carrera internacional. Tras no recibir minutos en los amistosos de la Selección argentina, su representante, Martín Guastadisegno, reveló a la prensa italiana que analizan la posibilidad de que el jugador se incline por la selección de Italia, país del que también posee nacionalidad.

“Está trabajando mucho para la Selección, es el único de los jóvenes argentinos que todavía no jugó ni un minuto”, aseguró Guastadisegno, dejando entrever la frustración por la falta de oportunidades en Argentina.

El agente añadió: “Se está convirtiendo en un líder en un equipo importante como la Roma y merece una oportunidad. Él es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si la situación con Argentina no se desbloquea. Hoy todo está abierto, él legalmente tendría la posibilidad de ser convocado con la Selección de Italia”.

Soulé, surgido en Argentinos del Sud y Kimberley de Mar del Plata, es una de las nuevas joyas de la Serie A y ya ha mostrado su talento en partidos clave de la Roma. La bomba lanzada por su representante abre un debate que podría cambiar el futuro del joven en el fútbol internacional y plantea una presión directa sobre Lionel Scaloni y el cuerpo técnico argentino.