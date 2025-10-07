Suspenden juicio a conductor que provocó la muerte de su acompañante

El conductor del BMW que circulaba a más de 200 km/h cuando perdió el control y en el incidente perdió la vida su acompañante, no enfrentará un juicio a prueba. Así lo determinó el Tribunal de Impugnación integrado por las juezas Patricia Lupica Cristo y Liliana Deiub y el juez Mauricio Macagno.

Es la segunda vez que se revierte la decisión de un juez de garantías que había rechazado otorgar el beneficio al acusado, identificado con las siglas M.R. En ambas ocasiones la defensa presentó recursos para evitar la realización del juicio.

El vuelco, donde perdió la vida Edgar David Bartes, ocurrió el 29 de junio de 2024, cerca de las 14.00 en la ruta provincial 51. Según la acusación de fiscalía, circulaba a 203 km/h de forma negligente y antirreglamentaria, cuando se produjo la explosión de uno de los neumáticos traseros, provocando la desestabilización del vehículo.

En una primera audiencia, en octubre de 2024, la fiscalía formuló cargos por homicidio culposo doblemente agravado por conducir en exceso de velocidad y con culpa temeraria. En un encuentro posterior, y ante un planteo de la defensa, habían rechazado resolver el caso mediante una suspensión de juicio a prueba, lo cual fue respaldado por el juez de garantías Cristian Piana.

El 21 de julio de este año, el mismo tribunal de impugnación anuló la decisión del juez: consideró que no se había evaluado correctamente la posibilidad de que el caso se resolviera con una pena condicional. Se ordenó un nuevo análisis ante otro juez, al considerar que las políticas de persecución penal de la fiscalía no son obligatorias para los y las juezas.

Justamente el juez de garantías Raúl Aufranc volvió a convalidar la posición de la fiscalía de avanzar hacia el juicio. Ante una nueva impugnación, en una resolución adoptada ayer por Lupica Cristo, Deiub y Macagno, el tribunal nuevamente resolvió en contra del posicionamiento del MPF. Esta vez, revocó la decisión del juez Aufranc y directamente concedió la suspensión de juicio a prueba, para que en una nueva audiencia ante un juez de garantías se discutan las condiciones que el acusado deberá cumplir.