Usó una tarjeta robada y se gastó millones: la Policía la encontró y la detuvo

La División Delitos Económicos de la Policía del Neuquén concretó un allanamiento en una vivienda del sector Oeste de la ciudad, que terminó con la aprehensión de una joven de 21 años acusada de integrar una maniobra de defraudación mediante el uso indebido de una tarjeta de crédito.

La causa se originó tras la denuncia de un vecino de Neuquén Capital, quien el pasado 4 de septiembre, en horas del mediodía, dejó su vehículo estacionado sobre calle San Martín. Al regresar, notó que le habían sustraído su teléfono celular, presuntamente mediante un dispositivo inhibidor del cierre centralizado.

Poco después, la víctima advirtió movimientos extraños en su cuenta del Banco Provincia del Neuquén (BPN), donde tenía acreditado un crédito reciente. En cuestión de horas, más de 5.600.000 pesos fueron transferidos sin autorización.

El equipo especializado de la División Ciberdelito Económico inició un minucioso rastreo digital que permitió seguir el rastro del dinero. Parte de los fondos fue derivado a una cuenta bancaria vinculada a una mujer, quien fue identificada como la presunta responsable de operar la maniobra.

Con la información recabada, la fiscalía solicitó la orden judicial que habilitó el allanamiento, donde se secuestraron elementos de interés para la causa y se procedió a la aprehensión de la sospechosa.

La investigación está bajo la órbita del fiscal Diego Fermín Azcárate, de la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos, quien dispuso la continuidad de las diligencias y el análisis del material incautado.

El caso refuerza la advertencia de las autoridades sobre el crecimiento de los delitos económicos y cibernéticos, que combinan robos tradicionales con maniobras digitales cada vez más sofisticadas