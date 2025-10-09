El Ministerio de Seguridad Nacional anunció una recompensa de $10 millones para quien brinde información que permita la captura de Carla Vanina Galli, una mujer condenada por el homicidio de su yerno, Héctor Sebastián Martínez, ocurrido en 2018.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2 del Departamento Judicial de Zárate Campana, bajo la dirección de Ana Laura Brizuela, solicitó el 31 de julio de 2025 la entrega de esta recompensa a personas que no hayan intervenido en el delito pero que puedan aportar datos útiles sobre el paradero de Galli.

Quién es Carla Vanina Galli

Carla Vanina Galli fue sentenciada el 26 de mayo de 2025 por el Tribunal en lo Criminal N°1 de Zárate Campana por homicidio agravado con uso de arma de fuego. La víctima, Héctor Sebastián Martínez, mantenía una relación amorosa con la hija de Galli, lo que motivó el crimen.

Tras la condena, se detectó la fuga de la acusada, por lo que se emitió una orden de captura nacional e internacional apenas dos días después de la sentencia.

El hecho ocurrió en la noche del 11 de diciembre de 2018, en el Río Carabelas, ubicado en la Sección de Islas del partido de Campana. El asesinato sucedió a bordo de una canoa motorizada.

Recompensa millonaria por mujer prófuga tras homicidio

Las autoridades instan a quienes tengan información relevante a comunicarse a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas para colaborar con la búsqueda.