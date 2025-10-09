La izquierda cruzó a Weretilneck y los Soria: “Se pelean por contactos narcos”

Gabriel Musa, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), lanzó duras críticas contra el gobernador Alberto Weretilneck y la familia Soria, tras la polémica por el caso Fred Machado y las acusaciones cruzadas entre los principales espacios políticos de Río Negro. “Aunque ahora se peleen por ver quién está más o menos vinculado a los narcos, siguen demostrando sus propios lazos con la corrupción, y mostrando ante la sociedad cómo se maneja un narco-Estado”, afirmó el dirigente.
Las declaraciones se dieron durante una recorrida de campaña por el Alto Valle, donde Musa cuestionó la publicación de una foto de María Emilia Soria junto a integrantes del clan Montecino, difundida por Weretilneck. “Hace poco se sacaron fotos juntos en Roca, demostrando la convivencia entre estas dos fuerzas políticas”, agregó, en referencia a la participación de ambos sectores en actos institucionales previos. El candidato sostuvo que “la pelea entre ellos es parte del mismo sistema que empobrece a las mayorías”.
Musa también apuntó contra Lorena Villaverde, diputada libertaria vinculada al empresario Fred Machado, detenido en Viedma por orden de la Justicia de Estados Unidos. “Ya exigimos su renuncia, y ahora pedimos respuestas y pasos al costado de muchos de los actuales candidatos que están implicados directa o indirectamente en estos narconegocios”, señaló. El dirigente del FITU insistió en que “el Estado está siendo utilizado para enriquecer a sectores ligados al narcotráfico, mientras se ajusta a los trabajadores”.
El candidato llamó a la ciudadanía rionegrina a rechazar “esta política corrupta” y a intervenir activamente en las elecciones. “Tenemos que golpear con la izquierda por todos tus reclamos y contra esta narco-política. Fuera Milei y los narcos rionegrinos”, remató Musa.
