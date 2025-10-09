La izquierda cruzó a Weretilneck y los Soria: “Se pelean por contactos narcos”

Gabriel Musa, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), lanzó duras críticas contra el gobernador Alberto Weretilneck y la familia Soria, tras la polémica por el caso Fred Machado y las acusaciones cruzadas entre los principales espacios políticos de Río Negro. “Aunque ahora se peleen por ver quién está más o menos vinculado a los narcos, siguen demostrando sus propios lazos con la corrupción, y mostrando ante la sociedad cómo se maneja un narco-Estado”, afirmó el dirigente.

Las declaraciones se dieron durante una recorrida de campaña por el Alto Valle, donde Musa cuestionó la publicación de una foto de María Emilia Soria junto a integrantes del clan Montecino, difundida por Weretilneck. “Hace poco se sacaron fotos juntos en Roca, demostrando la convivencia entre estas dos fuerzas políticas”, agregó, en referencia a la participación de ambos sectores en actos institucionales previos. El candidato sostuvo que “la pelea entre ellos es parte del mismo sistema que empobrece a las mayorías”.

Musa también pidió la renuncia de la candidata Lorena Villaverde

Musa también apuntó contra Lorena Villaverde, diputada libertaria vinculada al empresario Fred Machado, detenido en Viedma por orden de la Justicia de Estados Unidos. “Ya exigimos su renuncia, y ahora pedimos respuestas y pasos al costado de muchos de los actuales candidatos que están implicados directa o indirectamente en estos narconegocios”, señaló. El dirigente del FITU insistió en que “el Estado está siendo utilizado para enriquecer a sectores ligados al narcotráfico, mientras se ajusta a los trabajadores”.

El candidato llamó a la ciudadanía rionegrina a rechazar “esta política corrupta” y a intervenir activamente en las elecciones. “Tenemos que golpear con la izquierda por todos tus reclamos y contra esta narco-política. Fuera Milei y los narcos rionegrinos”, remató Musa.

