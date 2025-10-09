Se calentaron con el árbitro, rompieron todo y ahora pagan con plata y “tareas comunitarias”

La causa que investiga los serios incidentes en el Club Cipolletti después del partido contra Ciudad Bolívar en el Torneo Federal A sumó dos nuevos imputados, que se suman a los 17 ya acusados del sector conocido como “La 69”. Tras los incidentes, los barras lograron un acuerdo que incluye una reparación económica de 2,6 millones de pesos y la obligación de cumplir tareas comunitarias dentro de la sede del club, el lugar que conocen demasiado bien y muchas veces toman como propio.

La audiencia de este miércoles en los tribunales de Cipolletti arrancó con la formalización de cargos contra los dos hombres que se habían presentado tarde a la audiencia del 1 de octubre. La acusación fiscal, avalada por el juez de Garantías, señala que participaron de intimidación pública, atentado contra la autoridad y daños a vehículos, instalaciones y personal policial.

La Defensa Pública pidió la suspensión de juicio a prueba, la conocida probation, y el juez la aceptó: todos los imputados deberán cumplir reglas de conducta estrictas, como fijar domicilio, presentarse cada tres meses a firmar en la Oficina Judicial, no meterse en líos ni consumir alcohol o drogas en exceso en la vía pública.

Además, se comprometieron a pagar una reparación económica por los daños ocasionados: 2.650.000 pesos, de los cuales 500 mil irán al Club Cipolletti y el resto a cinco vecinos que sufrieron daños en sus vehículos. Dos de esas víctimas incluso donaron su parte a la entidad deportiva.

Hasta fin de año "La 69" no puede llevar banderas ni bombos a los partidos

Además de esa suma insignificante con la que la institución no logra cubrir los daños sufridos en la zona de plateas, donde incluso estaba el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler, cada uno deberá cumplir 50 horas de tareas comunitarias dentro de la sede del club, algo que, en la práctica, no es tan ajeno para ellos, ya que gran parte del día la pasan merodeando por la cancha y alrededores, incluso tomando como propios esos espacios.

La Fiscalía y la Defensa informaron que todos prestaron conformidad al acuerdo, y el juez dictó la suspensión del juicio por un año.

Mal arbitraje y piedrazos

Los hechos ocurrieron el 31 de agosto, alrededor de las 17:30, cuando un grupo de unos 40 hinchas, enojados con el árbitro, se acercó a la platea y empezó a arrojar piedras al colectivo del rival, romper autos estacionados y enfrentarse con la Policía. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma.

El saldo: un policía con traumatismo encéfalo craneal y escoriaciones, dos vehículos dañados y un operativo que terminó con cinco detenidos, tres de ellos mujeres.

Derecho de admisión

Por este mismo hecho rige el derecho de admisión para ocho barras implicados, entre ellos algunos de los principales referentes de “La 69”. La Justicia cipoleña no informó si se amplió la cantidad de personas tras la nueva acusación.

Los violentos que fueron identificados y notificados en audiencia judicial: Aguilera Enrique Gerardo, Arratia Blas Iván, Cárdenas Damián David, Flores Miguel Ángel, Gómez Facundo Juan Cruz, Inostroza Nelson Bautista, Miguelez Enzo Federico Agustín y Nahuel Enzo Franco.

Todos ellos tienen ahora prohibido acercarse al estadio del Club Cipolletti durante los partidos, y deberán presentarse en la Comisaría 4° de media hora antes del inicio de los encuentros y permanecer allí hasta media hora después de finalizados.

También rige una prohibición para "La 69" que hasta fin de año no podrá ingresar a la cancha con banderas y bombos. Está facción de la barra, que pretende recuperar control de las gradas tras el creciente liderazgo de "Los Innombrables", se ubican detrás del arco.