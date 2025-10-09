Cuatro acusados seguirán presos por robarle a un joven a la salida del colegio

La Justicia confirmó la prórroga de la prisión preventiva por dos meses para cuatro acusados de participar en un robo violento contra un joven de 19 años en el barrio Ciudad Industrial de Neuquén. La medida fue solicitada por la asistente letrada de Robos y Hurtos, Nadia Pérez, quien destacó la gravedad del hecho y la necesidad de preservar la investigación.

El asalto ocurrió el 22 de septiembre, alrededor de las 22:00, cuando la víctima regresaba de la escuela. Según la fiscalía, seis personas, entre ellas los cuatro imputados, una persona con detención domiciliaria y un menor de 18 años, increparon y golpearon al joven en la cabeza, el rostro y el cuerpo. Durante el ataque, los agresores habrían utilizado una manopla y una presunta arma de fuego, que no fue recuperada.

Los agresores le sustrajeron a la víctima varios elementos personales, incluida su billetera y útiles escolares. Parte de estos objetos fueron recuperados durante un allanamiento en el domicilio de uno de los acusados.

Durante la formulación de cargos, Pérez imputó a J.H.F, J.M.F, N.R.F y J.G.B como coautores del delito de robo en poblado y en banda, agravado por el uso de armas y la participación de un menor de edad. El restante imputado, D.M.M, cumple detención domiciliaria.

La fiscalía argumentó la prórroga de la detención preventiva señalando riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación y peligro para la víctima, además de antecedentes penales y la falta de domicilio estable de algunos imputados. Uno de los defensores solicitó detención domiciliaria para su cliente, pero la jueza rechazó el pedido debido a la proximidad con la vivienda de la víctima y en línea con la postura de la fiscalía.

El juez de garantías Lucas Yancarelli avaló la solicitud y dispuso la continuación de la prisión preventiva, a fin de permitir la realización de una rueda de reconocimiento pendiente en el marco de la causa.

Este caso pone de relieve la violencia en robos callejeros y la importancia de medidas judiciales cautelares para garantizar la seguridad de las víctimas mientras avanza la investigación.