La mañana de este martes comenzó con un fuerte choque en la localidad de Cutral Co, en el barrio Progreso. Como resultado la conductora del vehículo que chocó contra un paredón fue trasladada hasta el hospital de Complejidad Media de Cutral Co por las lesiones sufridas.

El siniestro vial ocurrió a las 11, en el barrio Progreso de la localidad, específicamente en las calles Mitre y Benazar. Según indicaron, dos vehículos impactaron en la esquina, se vio involucrado un Fiat Uno Mobi y un Fiat Punto, que fue el que terminó en la vereda contra el paredón de una vivienda.

Como consecuencia, la conductora de este rodado fue trasladada en ambulancia hasta el hospital de Complejidad Media para realizar los exámenes que determinarán si sufrió algún tipo de lesión tras el fuerte impacto.

Por otro lado los vehículos sufrieron importantes daños materiales. Hasta el lugar arribó el personal del Comando Radioeléctrico; una dotación de bomberos voluntarios y de la División Tránsito de Plaza Huincul.

Mientras de desarrollaban las tareas de rigor en el sitio se dispuso el cierre al tránsito vehicular de Mitre a la altura de la calle Plaza Huincul. Posteriormente el tránsito fue liberado y la mujer atendida en el nosocomio local.