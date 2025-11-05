Un operativo a cargo de la Policía del Neuquén terminó con la detención de un prófugo con pedido de captura internacional. El hombre, identificado como Marcelo Fernando Martínez Alarcón, de nacionalidad chilena, tenía una condena por estafas en la provincia de Buenos Aires y buscaba escapar hacia su país.

El procedimiento, a cargo del personal de la Comisaría 27° de Las Lajas, se desarrolló pasadas las 18, en la Villa Rural La Buitrera, a pocos kilómetros del centro de la localidad. Todo comenzó con un llamado de una vecina que notó la presencia sospechosa de un hombre en uno de sus departamentos de alquiler.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un sujeto cuyas características coincidían con las del buscado. Tras identificarlo, comprobaron que se trataba de Martínez Alarcón, quien exhibió documentación chilena. En ese momento, fue demorado sin resistencia.

Según confirmaron fuentes policiales, el prófugo había llegado ese mismo día desde Neuquén capital en un taxi y planeaba cruzar hacia Chile al día siguiente. Su intención, según se presume, era eludir los controles fronterizos y desaparecer del radar de la Justicia argentina.

La Fiscalía de turno ordenó el secuestro de sus pertenencias y prendas de vestir, además de su traslado a la Comisaría 48°, donde permanece alojado. Desde el Juzgado de Lomas de Zamora, que lleva adelante la causa por estafas, ya se gestionan los medios para concretar su traslado a Buenos Aires, mientras se prevé una audiencia virtual para ratificar la detención en las próximas horas.

Fuentes policiales destacaron el trabajo coordinado y la colaboración ciudadana, claves para la aprehensión. “Una vecina que no dudó en llamar fue determinante para evitar que el hombre cruzara la frontera”, señalaron desde la fuerza.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el operativo es parte de la política de refuerzo de la seguridad y lucha contra el delito, que incluye mayor equipamiento, capacitación y recursos para la Policía del Neuquén.

Así, una alerta vecinal y una rápida acción policial lograron cerrar el paso a un prófugo internacional que buscaba escapar de la Justicia argentina.