Este lunes, una mujer radicó una denuncia por desaparición de personas en Plottier al no tener noticias de su hijo de 31 años desde la tarde del domingo. Un vecino indicó haberlo visto caminando por la orilla del río Limay para luego cruzar a nado hacia Río Negro.

Con esta información se activó un operativo coordinado por la Policía de Neuquén, con el apoyo de personal motorista de la Comisaría 7º, División Búsqueda de Personas, Bomberos de Policía, Defensa Civil y colaboración de Prefectura Naval Argentina, además de personal de la Subcomisaría de Balsa Las Perlas y autoridades policiales de Río Negro.

También se sumaron al operativo miembros del cuerpo de guardavidas de la ciudad de Plottier, quienes colaboraron en las tareas de rastreo y búsqueda acuática. El hallazgo de una zapatilla perteneciente al joven dio la referencia para realizar las labores de patrullaje por tierra, recorridas en embarcaciones y rastrillajes en distintos puntos del río.

Cerca de las 16 del lunes, Bomberos localizaron al hombre en la costa del sector conocido como El Tordillo, en jurisdicción rionegrina y en buen estado de salud. Inmediatamente, fue trasladado hasta el camping Nepen Hue, donde fue asistido por personal del hospital local.