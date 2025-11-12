El cuerpo de Débora Bulacio, la mujer que había desaparecido en la ciudad balnearia de Necochea, fue hallado en la zona conocida como “Lago de los Cisnes” y la Justicia acusa a su novio, Ángel Andrés Gutiérrez, por asesinato. La víctima de 39 años estaba extraviada desde el sábado cuando concurrió a un camping junto al detenido.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubican a su novio que arrastraba una bolsa negra hacia la zona durante la madrugada del domingo. Este martes por la tarde encontraron el cuerpo cercano al establecimiento donde la pareja se alojó el último fin de semana.

La pareja de Débora Bulacio, el principal sospechoso.

Gutiérrez fue indagado el lunes por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. “Se negó a declarar y rechazó someterse a una pericia psiquiátrica y psicológica”, indicó el fiscal Walter Pierrestegui, quien calificó esa decisión como “llamativa”.

Además, reveló que el teléfono de Débora aún no fue encontrado, aunque se analizan los mensajes del celular del acusado, que podrían haber sido enviados después del crimen.

Débora Bulacio

Según la investigación, la ventana temporal en la que se habría cometido el asesinato de Débora se ubica entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo. “En ese rango de horas sucedió todo. Él se retiró caminando del camping por el túnel de salida”, detalló el fiscal.