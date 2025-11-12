Este martes por la noche, se llevó a cabo un operativo de rescate en la ex chacra Pirozzo, ubicada en Vista Alegre, tras el reporte de un caballo atrapado en un pozo de dos metros de profundidad. La operación fue coordinada por efectivos de la Comisaría 49, Bomberos Voluntarios de Centenario, personal de Protección Civil y un grupo de vecinos. El terreno, con barro y suelo blando, dificultó las maniobras de rescate, pero lograron actuar con rapidez.

Utilizando una serie de herramientas especializadas, los rescatistas trabajaron para estabilizar al animal, quien se encontraba en una posición difícil debido al hundimiento. Se emplearon fajas, un trípode y aparejos para inmovilizar al caballo y elevarlo de forma controlada. La tarea se complicó debido a las condiciones del terreno y la falta de iluminación en el sector, lo que hacía aún más compleja la operación nocturna.

Afortunadamente, tras varias maniobras, los equipos lograron liberar al animal sin que sufriera lesiones. Según informó Patricio Álvarez, jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, el caballo se encontraba en buen estado de salud tras el rescate.

El operativo de emergencia fue fundamental para salvar al equino, ya que de no haber contado con la intervención profesional, la salida del animal habría sido imposible debido a las condiciones adversas del lugar.