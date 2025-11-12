El Ministerio Público de Río Negro inició una investigación por una denuncia de abuso sexual ocurrido en Cipolletti que presentó una joven en la Comisaría de la Familia. Los hechos relatados por la víctima ocurrieron a mediados de junio en un departamento de la calle Roca de esa ciudad, luego de que la víctima se encontrara con un chico. Lo que comenzó como una visita terminó en una situación de sometimiento físico y emocional que ella misma relató con crudeza y valentía.

La denuncia fue acompañada por capturas de pantalla, mensajes de WhatsApp que ella le envió a un amigo al llegar a su casa. También una publicación en redes sociales donde la joven expuso lo vivido, con fotos de la persona acusada. Aunque la justicia mantiene reserva para proteger su identidad, el testimonio que compartió es claro, directo y desgarrador.

"Mil veces le dije que no"

En su relato, la joven describe cómo el agresor intentó forzarla a prácticas sexuales que ella rechazó de forma reiterada. "Me quiso meter la p... por el c..., me corrí, me agarró fuerte de la cintura y me decía ‘tranquila que se siente rico’", escribió en un mensaje a un amigo. "Yo le decía no, no quiero, no quiero hacer eso, no quiero nada, y me siguió agarrando".

La secuencia que reconstruye es brutal. El hombre no solo ignoró sus negativas, sino que insistió, la sujetó, la mordió, le quitó el celular para que no pudiera pedir ayuda. "Cuando me besaba como yo no movía los labios, me mordía los labios", contó. "Al principio me quiso chupar la c... y yo le dije que no, que no me gustaba, e intentó subirme las piernas a sus hombros para hacerlo igual".

La justicia ya investiga

La Fiscalía tiene en su poder las capturas de pantalla que la víctima difundió, junto con las fotos del acusado. Son los primeros indicios de una causa que recién comienza. El contexto aún se reconstruye, pero lo que está claro es que hubo una vulneración brutal del consentimiento.

El relato será clave para la pesquisa, al igual que el testimonio del amigo que recibió los mensajes. La joven, además, expresó que se sintió culpable por no poder salir de esa situación, por “dejarlo” en algunos momentos, pero dejó en claro que fue por agotamiento, por miedo, por desesperación.

No es no. Siempre.

Este caso no es solo judicial. Es social. Es cultural. Es urgente. Cuando una mujer dice “no”, no hay interpretación posible. No hay deseo oculto. No hay permiso implícito. Hay un límite que debe respetarse. Y cuando no se respeta, hay abuso.

La historia de esta joven interpela a todos. A quienes callan, a quienes dudan, a quienes justifican. Porque detrás de cada "no" ignorado hay una vida que se rompe, una confianza que se destruye, una dignidad que se pisotea.

La denuncia ya está en manos de la justicia, pero también debe estar en manos de la sociedad. Este tipo de casos no pueden quedar en el silencio ni en la indiferencia. La valentía de la víctima al contar lo ocurrido, al romper el miedo y la culpa, merece ser escuchada, acompañada y respetada. Porque cuando una mujer dice “no”, no hay más que hablar. Solo respetar.