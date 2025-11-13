Una noche fuera de control en el centro neuquino

La madrugada del jueves volvió a mostrar el costado más peligroso y violento de la noche neuquina. Un conductor borracho atropelló a un inspector de tránsito durante un control de alcoholemia, intentó escapar hacia Cipolletti y fue detenido en el puente carretero, tras protagonizar una persecución por varias calles del centro.

El hecho ocurrió durante un operativo que realizaba el municipio junto a la Policía provincial en Avenida Argentina y Belgrano, en pleno corazón de la ciudad. Según relató el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, en diálogo con la AM550, el conductor tenía 1,89 de alcohol en sangre, y al intentar huir embistió a un inspector que estaba en moto.

“Le pasó por arriba a la moto, él pudo arrojarse por el costado. Tiene unos golpes”, explicó Baggio en diálogo con Pancho Casado por "La mañana es de la Primera", en la AM550.

El inspector se salvó de milagro y hay demoras

Desde el móvil de la AM550, el periodista Juan Andrés informó que la esquina de Belgrano y Avenida Argentina permanecía con tránsito interrumpido debido al operativo policial y las pericias.

“Está desviado el tránsito, no se puede circular de norte a sur; al llegar a Belgrano, los vehículos deben desviarse. Llegó la Policía para hacer los peritajes”, detalló.

El agente atropellado fue asistido de inmediato. Según el cronista, ingresó a la Municipalidad luego del hecho, pero se encuentra fuera de peligro. “Luego salió y le contaba a los policías cómo fue el momento del choque, pero no quiso salir en cámara”, agregó.

Un raid temerario por el centro

El intento de fuga del automovilista generó momentos de máxima tensión. Un mensaje que llegó al celular de la radio indicó que, mientras escapaba, casi atropella a un peatón y a una camioneta Toyota Hilux por la calle Alderete.

“Una persona cometiendo un delito. Esto ya sale de la contravencional: hay conducción temeraria. En su huida podría haber atropellado a una persona que va a trabajar o a un nene que va a la escuela”, advirtió Baggio.

El conductor, cuyo vehículo arrastraba el paragolpes por el piso, fue interceptado en el puente carretero, con evidentes daños en el capot.

“Hay todo un raid delictivo luego de que decidió no frenar. En el capot quedaron las marcas de la moto de Tránsito. Era un auto pequeño; una camioneta hubiera sido mucho peor”, describió el funcionario.

Borrachos al volante y descontrol en mitad de semana

El operativo dejó un saldo alarmante: 25 motos y 8 autos secuestrados, además de varios conductores con altos niveles de alcoholemia.

“Los valores más altos fueron 1,89 y 1,60. Son jóvenes que han salido el miércoles a la noche a ‘cortar la semana’ como lo llaman, a divertirse a locales gastronómicos”, explicó Baggio.

El subsecretario contó que incluso se registraron escenas de descontrol en el centro:

“Había jóvenes orinando en la puerta de la Municipalidad, y a partir de eso se desencadenan malos comportamientos”, relató.

Y agregó que el operativo también logró impedir una juntada de motos que estaba prevista para las 4 de la madrugada en la Plaza de las Banderas:

“Cuando empezaron a llegar teníamos el operativo montado y no se pudo hacer. Muchas de las motos tenían escape libre”

Nuevo equipamiento para filmar las intervenciones

Baggio destacó el trabajo conjunto con la división motorizada que conduce el comisario Catalán. Desde este miércoles, la Policía ya cuenta con nuevo equipamiento para registrar los controles, con cámaras en los cascos.

“Sin la Policía no podríamos hacer esto. Antes éramos solo los inspectores de tránsito, hoy no podríamos”, dijo.

Las nuevas cámaras permitirán grabar las intervenciones en tiempo real y fortalecer las pruebas ante casos de fuga o violencia. Hasta ahora, las investigaciones dependían solo de cámaras municipales o privadas, pero con el nuevo sistema cada operativo quedará registrado en video.

“Nos sorprende porque es mitad de semana”

El funcionario expresó su preocupación por la frecuencia con la que se repiten estos episodios fuera del fin de semana. Según sostuvo Baggio, se trata de jóvenes "que han salido el miércoles a la noche a ´cortar la semana´ como lo llaman, a divertirse a locales gastronómicos, lo vemos bien, para quien pueda y quiera hacerlo, pero tienen que cumplir las normas urbanas y de tránsito", advirtió.

“Nos sorprende porque es mitad de semana. Empezamos un miércoles y ya tuvimos un inspector atropellado, muchos conductores borrachos y situaciones peligrosas”

El resumen de una noche violenta, llena de borrachos y motos ruidosas