La secretaria de la sede de Senillosa de la Escuela Cristiana Evangélica aprovechó la confianza que le daba su puesto administrativo y convirtió los pagos de las familias en una fuente personal de ingresos. Es que en lugar de depositarlo en la cuenta escolar realizó más de 50 transferencias a su cuenta de Mercado Pago, y desvió más de $6.000.000.

Todo ocurrió entre 2022 y 2025. La maniobra salió a la luz tras una auditoría interna y derivó en una acusación formal por administración fraudulenta. Según la investigación la mujer estaba a cargo de cobrar las cuotas mensuales y las reinscripciones de los alumnos, pero parte de ese dinero nunca llegó a las cuentas institucionales.

El mecanismo se repitió durante cuatro años, con transferencias directas a su cuenta personal por montos que, en conjunto, superan los seis millones de pesos.

La jueza de garantías Carina Álvarez avaló la formulación de cargos presentada por la fiscal Valeria Panozzo y el asistente letrado Facundo Bernat, y fijó un plazo de cuatro meses para que la fiscalía concluya la investigación.

Cómo operaba

Mientras se desempeñaba como secretaria se encargaba del cobro de las cuotas mensuales y de reinscripción; Ocurre que en lugar de volcar esos ingresos a las cuentas institucionales de la Fundación Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén, según la acusación desvió parte de los pagos a su cuenta personal de Mercado Pago. El procedimiento —señalan las actuaciones— se repitió en más de 50 transferencias realizadas entre 2022 y 2025, por un total que supera el $6.008.000, lo que generó el perjuicio económico denunciado.