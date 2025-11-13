Efectivos de la Comisaría 7º demoraron a un joven y secuestraron un vehículo, después de una investigación iniciada en Plottier por una denuncia de robo. En calle Los Zorzales, minutos después de las 9, una vecina observó movimientos sospechosos frente a su vivienda. Según su relato, un Volkswagen Gol sin patente se encontraba estacionado frente a una casa, y al notar su presencia se dio a la fuga a gran velocidad.



Al llegar al lugar, los policías constataron daños en el portón de ingreso y en una ventana trasera de la vivienda. Además, hallaron un televisor tirado en el exterior. La dueña del domicilio confirmó la falta de una riñonera que tenía llaves y efectos personales.

El Departamento de Criminalística trabajó en la recolección de rastros y evidencias en la escena, y paralelamente, personal de la Oficina de Investigaciones Periferia I llevó a cabo un rastrillaje para ubicar al vehículo. El trabajo, realizado en coordinación con la Comisaría 18º, llevó a dar con un auto de similares características en la intersección de calles Golfo San Jorge y El Hoyo, en Neuquén capital.

Allí secuestraron el rodado y demoraron a un joven de 19 años, quien fue trasladado a la Comisaría 7º para continuar con las diligencias judiciales.