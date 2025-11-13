La muerte de una mujer, ahogada en un canal de riego paralelo a la ruta Provincial 6 conmocionó el desarrolló de una nueva etapa de la Vuelta al Valle de ciclismo. La conductora perdió el contro de su Renault Sandero Stepway y salió disparada hacia el cauce sin protección. El auto se clavó de punta y quedó volcado semisumergido. Pese a que automovilistas y testigos se tiraron al agua para rescatarla, murió camino al hospital de Roca. La Justicia investiga si fue tocada por una ambulancia que realizó una maniobra de sobrepaso.

La víctima fue identificada como Nélida Rosana Zápata de 42 años. El hecho sucedió cuando los ciclistas pasaban por ruta 6 en la zona de Paso Córdoba, cuando regresaban de las denominadas Tres Cruces. Aunque en un primer momento testigos aseguraron que perdió el control del auto cuando pasaban los pelotones, ahora surgió un nuevo dato que deberá ser ratificado por las pericias de rigor. Es que una ambulancia privada que realizaba un traslado la habría tocado en una maniobra de superación.

Según las primeras averiguaciones, Zápata circulaba en sentido sur-norte cuando habría sido impactada por una Peugeot Boxer, ambulancia privada, que trasladaba a dos personas hacia el hospital local. El vehículo habría intentado un sobrepaso justo cuando el pelotón de la Vuelta al Valle avanzaba por la zona, generando un escenario de tensión, maniobras bruscas y visibilidad reducida.

Lo que siguió fue un infierno en cámara lenta: el Sandero salió disparado hacia la banquina, se clavó de punta en el canal y quedó semisumergido. Zápata fue rescatada con vida, pero ya había tragado demasiada agua. Murió poco después en el hospital.