La Justicia cerró la investigación y envió a juicio a S.A.C., señalada como quien dio la orden para asesinar a Javier Charpentier, trabajador municipal de Plaza Huincul. El fiscal jefe sostiene que actuó en el marco de un conflicto familiar que derivó en un ataque a tiros con siete impactos mortales. Además, será juzgada por instigar otros hechos armados.

La investigación llegó a su fin y la imputada irá a juicio

El avance del caso por el crimen de Javier Charpentier sumó un capítulo decisivo. El juez Lisandro Borgonovo declaró cerrada la etapa de investigación penal preparatoria y resolvió que S.A.C., acusada de haber instigado el homicidio, sea juzgada por un tribunal colegiado de tres integrantes.

El pedido fue impulsado por el fiscal jefe Gastón Liotard, quien reiteró que la mujer “ordenó la muerte violenta” del trabajador municipal de Plaza Huincul. “Hemos recabado que le dio la orden al condenado Díaz, quien ya se encuentra cumpliendo pena”, afirmó durante la audiencia.

El fiscal jefe Gastón Liotard requirió que una mujer sea juzgada por haber instigado el homicidio de Javier Charpentier.

El ataque: 13 disparos y una ejecución marcada por un conflicto de larga data

De acuerdo con la acusación, el crimen ocurrió el 8 de febrero de 2024, entre las 6.45 y las 6.55, en el cargadero municipal —zona conocida como ex talleres de YPF—. Allí, Matías Emiliano Díaz interceptó a Charpentier cuando se retiraba a bordo de un camión Mercedes Benz.

Armado con una pistola calibre 9 milímetros, Díaz efectuó al menos 13 disparos. Siete impactaron en la víctima, provocándole la muerte por un shock hemodinámico causado por una lesión vascular en el cayado aórtico. Tras el ataque, huyó en un camión regador propiedad de S.A.C., conducido por Alberto Alejandro Pérez.

Tanto Díaz como Pérez ya fueron condenados a 10 años y 8 meses de prisión por su participación en el hecho. Ahora, la Justicia deberá determinar si la imputada fue quien dio la orden que detonó el homicidio.

Una mujer será juzgada por instigar el homicidio de Javier Charpentier (foto), trabajador municipal de Plaza Huincul asesinado en febrero de 2024.

La acusación: instigación al homicidio y otros ataques armados

La teoría del caso sostiene que Díaz actuó por instrucción directa de S.A.C., en el contexto de un conflicto de larga data entre ambas familias. Por eso, la mujer enfrentará juicio como presunta instigadora del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, según los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal.

Pero no es el único hecho que deberá responder ante el tribunal. Tras el análisis de la causa, el fiscal jefe también pidió habilitar el juzgamiento por su presunta participación en tres ataques con armas de fuego cometidos contra un familiar de Charpentier.

Esos incidentes ocurrieron en Plaza Huincul el 29 de marzo, el 30 de mayo y el 4 de junio, en plena vía pública. En todos los casos, S.A.C. es señalada como instigadora del delito de abuso de armas.

Unificación de causas y camino al juicio

Luego de escuchar a las partes, el juez Borgonovo unificó los expedientes y dispuso que todos los hechos se juzguen en un mismo proceso. La imputada continúa detenida bajo prisión preventiva mientras se define la fecha del debate oral.

El juicio será clave para determinar si S.A.C. tuvo un rol central en la planificación del crimen y en los ataques posteriores que mantienen tensada a la comunidad de Plaza Huincul desde hace más de un año.