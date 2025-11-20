Este jueves se conoció la identidad del hombre que, durante la madrugada del martes, falleció mientras la policía intentaba esposarlo en el sector de estacionamiento del Hospital Heller. El hecho ocurrió durante un forcejeo, ya que la víctima sostenía un cuchillo.

Desde el centro de salud informaron que el hombre ingresó sin signos vitales a la guardia, y que pese a los intentos del personal de Salud, no pudieron reanimarlo. Fue identificado como José Galeano, tenía 47 años y era de Neuquén.

El día del hecho la Policía le tomó declaración al personal de la guardia. Posteriormente la unidad de traslado del Servicio Forense retiró el cuerpo para llevarlo a la morgue.

Según el Ministerio Público Fiscal, Galeano había ingresado al predio del hospital con un cuchillo y en actitud amenazante. Cuando intervino la Policía para ponerle las esposas, la víctima se resistió y se desvaneció.

La investigación quedó a cargo del fiscal Andrés Azar, quien se entrevistará con la familia de la víctima, que llegó desde Paraguay, se encargará de revisar las cámaras y analizar los resultados de la autopsia del cuerpo.