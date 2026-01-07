Este martes, dos delincuentes ingresaron a robar en una obra en construcción ubicada en la calle Río Minero, del barrio Tres Cerros de Villa La Angostura, y se llevaron un grupo electrógeno de gran valor. Pero no llegaron lejos, ya que fueron capturados rápidamente.

El robo fue filmado por las cámaras de seguridad de la obra, lo que le permitió a la Comisaria 28 contar con material clave para dar con los responsables. En las imágenes, se observaron a los delincuentes recorrer la construcción, inspeccionando diferentes sectores hasta encontrar el generador y un gazebo de playa, que también fue sustraído.

Poco después de que se produjera el delito, el propietario de la obra recibió una alerta del sistema de seguridad. Sin embargo, cuando llegó al lugar, los delincuentes ya habían huido con los objetos robados. “Fui inmediatamente a hacer la denuncia a la policía, y enseguida comenzaron la búsqueda”, relató el damnificado a La Angostura Digital.

Gracias a las imágenes obtenidas y al análisis de los datos recabados, los efectivos pudieron identificar a los sospechosos, quienes se desplazaban en un automóvil Siena gris. Con esta información, se realizó un allanamiento que resultó en la recuperación del generador eléctrico y la detención de los dos responsables. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia.