Un violento enfrentamiento entre dos grupos de alrededor de 15 personas, entre ellos varios menores de edad, generó momentos de tensión este jueves por la tarde en la plaza Marcelo Berbel, en el barrio Vega Maipú de San Martín de los Andes. La confrontación incluyó gritos, agresiones físicas, lanzamiento de piedras y disparos, lo que alertó a vecinos y transeúntes de la zona.

El episodio se registró cerca de las 19:30, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar y logró dispersar a ambos grupos. Según informó Realidad Sanmartinense, un joven declaró que minutos antes había protagonizado una discusión que se transformó en una pelea con otro individuo. Según su relato, el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó al menos cuatro disparos en su dirección, aunque ninguno llegó a impactarlo.

El joven fue trasladado para radicar la denuncia, lo que dio inicio a las actuaciones judiciales. Pese a la gravedad del hecho y al tránsito de automovilistas y menores que circulaban por la zona en ese momento, no se registraron heridos.

Desde la Policía informaron que el autor de los disparos fue demorado y que se continúa trabajando para identificar a todos los involucrados y esclarecer por completo lo ocurrido.