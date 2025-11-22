Un delincuente escapó de los efectivos de Policía que intentaron reducirlo en Bariloche. En cercanías al sanatorio San Carlos, el hombre rompió uno de los vidrios laterales de una Renault Trafic para sustraer elementos de su interior, pero fue interceptado por los agentes que patrullaban la zona. En el forcejeo, un vecino que paseaba su caniche decidió filmar el operativo, pero terminó registrando la huida del malviviente.

El video corrió rápido entre los grupos del barrio y volvió a encender el malestar por la inseguridad. En las imágenes se ve a al hombre que, pese a haber sido reducido por agentes que patrullaban la zona, consigue zafarse y correr hasta perderse entre las veredas a oscuras. La maniobra tomó por sorpresa a los policías y dejó en evidencia un problema que los vecinos vienen señalando hace meses.

Quienes viven en el sector sostienen que las obras viales que se realizan en la zona complicaron todo. Los autos quedaron más lejos de las casas y eso, dicen, se volvió una invitación para cualquiera que ande al acecho. La falta de iluminación hace el resto: calles casi a oscuras y movimientos que pasan desapercibidos hasta que ya es tarde.