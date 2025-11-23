En la noche del sábado 22, alrededor de las 21.45, un vehículo protagonizó un vuelco y posteriormente se desbarrancó, en Junín de los Andes. El hecho ocurrió específicamente frente a la comunidad mapuche Aucapán (también referida como Ucapán o Linares-Aucapán), exactamente a la altura de la posta sanitaria local.

Inmediatamente se activó el alerta a través de los sistemas de Emergencias. Acudieron al lugar personal de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, personal del hospital y agentes sanitarios, quienes trabajaron horas en el lugar.

Alrededor de las 21.20 el personal del hospital informó que estaban atendiendo a las personas que protagonizaron el vuelco. Uno de los móviles de los Bomberos Voluntarios había retornado a base y otro se mantuvo en el lugar, atendiendo a quienes habían estado involucrados, junto a personal del Hospital y policial.

Por el momento se desconoce la mecánica del accidente y el estado de los heridos, de los cuales tampoco se tiene el número exacto, pero al menos cinco personas habrían resultado lesionadas.