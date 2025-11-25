En Colonia Aborigen se registró una pelea que terminó con un joven herido y un detenido, según informaron fuentes policiales locales. El incidente ocurrió en horas recientes y movilizó a las fuerzas de seguridad del área.

Tras el enfrentamiento, un joven resultó con heridas que motivaron su traslado para recibir atención médica. Las características y gravedad de las lesiones no fueron detalladas por las autoridades.

Riña en Colonia Aborigen: un herido y un detenido

Por otro lado, la policía procedió a la detención de un individuo vinculado al altercado. Actualmente, se encuentran realizando las averiguaciones pertinentes para determinar las causas que originaron la riña y el grado de responsabilidad de los involucrados.

La comunidad de Colonia Aborigen permanece a la espera de nuevas informaciones oficiales para comprender el contexto de este hecho violento que alteró la tranquilidad local.