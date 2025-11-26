Un hombre de 55 años terminó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca en inmediaciones de la entrada 16 del barrio Mansilla de Choele Choel. El hecho es investigado por la fiscalía y la policía local.

Pero la secuencia no se limitó a una sola agresión. Según los primeros datos recabados en el lugar, el presunto atacante, un hombre de 35 años, habría comenzado golpeando a la víctima con un objeto contundente, para luego asestarle una puñalada en la zona lateral del cuerpo. La combinación de golpes y herida cortopunzante generó un cuadro de extrema gravedad que obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Además, cuando los efectivos de la Comisaría 8° llegaron al sitio, se encontraron con una escena desesperante: la víctima estaba sentada en el exterior de la vivienda, presionando con sus propias manos la herida para intentar frenar la hemorragia. Esa imagen, cargada de dramatismo, refleja la crudeza del ataque y el intento desesperado del hombre por mantenerse consciente mientras aguardaba ayuda.

Acto seguido, personal de salud trasladó al herido de urgencia al hospital de la ciudad, donde permanece bajo atención médica. La gravedad del caso motivó la inmediata intervención de la fiscalía en turno, que ordenó la presencia del Gabinete de Criminalística, el médico policial de la Regional IV y efectivos de la Brigada de Investigaciones.