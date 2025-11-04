Una familia del Alto Valle está pidiendo ayuda por redes sociales para recuperar su auto, que fue robado de un estacionamiento ubicado en la Avenida Olascoaga y las vías. Se trata de un Renault 9 color blanco, dominio WOB 631.

La familia está apelando a la solidaridad, ya que el vehículo era su medio de transporte para ir a trabajar. Pero además de esto, necesitan recuperar los papeles médicos que había en el interior, de un trasplante del hombre, como también la mercadería que pertenecía a su hija.

El robo fue este sábado 1 de noviembre por la mañana, cuando un sujeto ingresó al estacionamiento donde estaba el vehículo y se lo llevó. "Mi hermano estuvo con leucemia y lo tuvieron que trasplantar. Está en tratamiento. Tiene certificado de discapacidad por su condición y no puede trabajar haciendo esfuerzos ni lastimarse. Toda su vida trabajó en la chacra y con esto de la enfermedad tuvo que reinventarse y comenzó a trabajar en la feria de Neuquén vendiendo lo que ellos mismo producen", relató la hermana del damnificado sobre la situación de la familia.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver cómo un hombre ingresa al predio y luego sale a toda velocidad con el auto del estacionamiento.

El Renault robado era el medio de movilidad de la familia para trasladarse a su trabajo, quienes además tienen dos hijos menores. La denuncia ya fue realizada en la Comisaría 2 por los propietarios y la Policía activó una alerta de "ubicación y secuestro de vehículo".

En caso de tener alguna información sobre el rodado, se puede dar aviso a la comisaría interviniente, al 2994424063.