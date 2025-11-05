Una muerte que sigue rodeada de incógnitas

La investigación por el cuerpo hallado en el río Limay este martes a la madrugada sigue sumando datos, pero aún sin una respuesta clara. La fiscalía confirmó que el hombre murió ahogado y que el cuerpo no presentaba signos de violencia, un detalle clave que orienta la causa hacia una posible muerte accidental.

El caso está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien dispuso una serie de medidas para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Según el informe preliminar forense, la causa de muerte fue asfixia por sumersión, lo que descarta por el momento un ataque o una agresión previa, ya que tampoco detectaron elementos que avalen una muerte de esas características.

Sin embargo, el hallazgo sigue generando conmoción entre los investigadores y vecinos, porque el hombre aún no fue identificado y no existen denuncias recientes por desaparición de personas en la zona. Durante la tarde de este miércoles se esperan novedades respecto de quien sería la víctima.

Las cámaras, la clave para reconstruir las últimas horas

Mientras se esperan los resultados complementarios de la autopsia, la fiscalía y la Policía trabajan sobre las cámaras de seguridad del paseo costero, del edificio Vista y del Centro de Convenciones, además de las que se encuentran en los clubes cercanos al río.

El objetivo es reconstruir los movimientos previos al hallazgo y establecer si el hombre llegó por sus propios medios al lugar o si fue arrastrado por la corriente desde otro punto del Limay.

El comisario Alfredo Rivera, jefe de la Comisaría Segunda, explicó que el cuerpo fue encontrado “boca abajo y sumergido” por personal de Prefectura, que patrullaba el sector durante la madrugada. El área continúa bajo custodia de las fuerzas de seguridad mientras avanzan las diligencias judiciales.

Un hallazgo que dejó más preguntas que respuestas

El cuerpo fue encontrado cerca de las 7 de la mañana, entre el puente y la zona de clubes, en un sector de difícil acceso y con abundante vegetación. El operativo incluyó la intervención del médico forense, Criminalística y personal de Prefectura.

Aunque la autopsia descartó signos de violencia, las autoridades no descartan ninguna hipótesis hasta tener un panorama completo sobre lo ocurrido. Cada pista es clave para entender cómo terminó el hombre en el río y qué sucedió en las horas previas a su muerte.

El misterio sigue abierto y, por ahora, la única certeza es que la investigación continúa con el mismo objetivo: saber qué pasó en el Limay esa madrugada.