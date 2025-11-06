En Mendoza, un hombre y su hija de 14 años permanecen hospitalizados en estado grave en el Hospital Scaravelli de Tunuyán tras ser diagnosticados con botulismo, una intoxicación poco común pero potencialmente mortal.

La intoxicación se habría producido luego de que ambos consumieran una salsa de tomate casera en conserva, según informaron fuentes médicas. A las pocas horas de la ingesta, comenzaron a presentar síntomas que motivaron su traslado urgente al hospital.

Al ingresar, ambos pacientes mostraban signos neurológicos y musculares severos, como debilidad generalizada, dificultad para hablar y tragar, además de compromiso respiratorio. Debido a la gravedad de su estado, fueron intubados y permanecen conectados a ventilación mecánica en la unidad de terapia intensiva.

La adolescente presenta un compromiso respiratorio más severo y se encuentra bajo monitoreo constante. Por su parte, el padre sufrió una descompensación cardíaca que requirió maniobras de reanimación, aunque fue estabilizado por el equipo médico.

Ambos pacientes están recibiendo tratamiento con antitoxina, que neutraliza la toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum, causante del botulismo.

Botulismo en Mendoza: padre e hija internados

El botulismo es una intoxicación grave provocada por la toxina de Clostridium botulinum, que puede desarrollarse en alimentos conservados o envasados sin una adecuada esterilización. Los síntomas suelen manifestarse entre 8 y 36 horas después de la ingesta y afectan principalmente el sistema nervioso y muscular.