Femicidio de Silvia Cabañares: ¿las pruebas son suficientes o Segobia volverá a su casa?

En una causa cargada de bronca, dolor y pedidos de justicia, este martes se jugará una instancia clave en la investigación por el brutal femicidio de Silvia Cabañares. Los defensores de Gonzalo Segobia, el único imputado, no se dan por vencidos: apelaron la prisión preventiva y ahora quieren que el Tribunal de Impugnación lo deje en libertad.

La audiencia será por Zoom, pero las consecuencias se sentirán en todo el Alto Valle. Los jueces Miguel Ángel Cardella, Carlos Mussi y Adrián Zimmermann deberán decidir si hacen lugar al pedido de la defensa o si Segobia sigue entre rejas, como exige la fiscalía y la familia de Silvia, que todavía no encuentra paz desde aquel 26 de agosto de 2023.

La novela judicial tuvo varios capítulos. Primero, la jueza Sonia Martín había aceptado una prisión domiciliaria con tobillera electrónica para el acusado. Pero el alivio le duró poco: el juez Guillermo Baquero Lazcano dio marcha atrás y volvió a mandarlo a la cárcel al considerar que seguía el riesgo de que intimidara a testigos y entorpeciera la investigación.

Los abogados de Segobia, Sebastián Perazzolli y Gustavo Palmieri, insisten en que el caso tiene más dudas que certezas. Se agarran fuerte de una prueba clave, el ADN hallado bajo las uñas y en las axilas de Silvia no coincide con su cliente. Y también pusieron en la mira la pericia de las antenas de celular, que para ellos es “imprecisa” y deja huecos muy grandes en la historia que cuenta la fiscalía.

Pero hay otro punto que pretenden usar como carta ganadora: una cámara de seguridad que registró a Silvia en Chocón y Linares a las 0.40 de la noche. El VW Gol de Segobia pasó por ahí recién a la 1.10. “Media hora que no cierra”, dicen. Media hora que, según ellos, podría separar a un inocente de un asesino.

Silvia Cabañares fue asesinada con una violencia indescriptible en un descampado de Las Perlas. Una botella rota la hirió en el ojo y la yugular. Luego, más de 17 cortes en el pecho, brazos y muslos. Una crueldad que estremece hasta hoy.