Un hombre fue imputado por el delito de abuso sexual simple, tras un episodio ocurrido el 3 de noviembre en el interior de un colectivo que se dirigía desde El Bolsón hacia Bariloche. Según la acusación fiscal, el hecho se produjo durante el trayecto, cuando el imputado habría realizado tocamientos indebidos a una pasajera. La víctima fue auxiliada por el conductor del transporte, quien dio aviso a la Policía al llegar a destino.

La detención se concretó en la terminal de Bariloche, donde personal policial intervino de inmediato. Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de Garantías realizó el control de detención y declaró su legalidad, al considerar que el procedimiento se ajustó a las normas vigentes. La fiscalía presentó como evidencia la denuncia radicada por la víctima en la comisaría y un informe posterior de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que evaluó el riesgo como leve.

La defensora oficial no objetó la detención y solicitó que se garantizara la continuidad de los tratamientos médicos que el imputado recibe por una enfermedad crónica. Para ello, se dispuso la articulación con el hospital local y un centro de salud especializado en su cuadro clínico. La defensa adelantó que trabajará en otra teoría del caso durante el plazo de investigación penal preparatoria, sin formular objeciones en esta instancia procesal.

El juez tuvo por formulados los cargos y habilitó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación. Además, ordenó medidas cautelares de rigor para asegurar el cumplimiento del proceso judicial. Las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con intervención de organismos especializados en atención a víctimas y resguardo de derechos.

El caso se incluye en los protocolos de actuación ante delitos contra la integridad sexual en espacios públicos y medios de transporte, con intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y articulación institucional para garantizar el acceso a la Justicia. Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar este tipo de hechos y activar los canales de protección disponibles.

