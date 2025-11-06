Osde condenada: deberá pagar más de 10 millones de pesos a una afiliada por cobrarle de más

Durante siete años, OSDE le cobró de más a una afiliada por el simple hecho de envejecer. Lo hizo sin autorización, violando la ley, ignorando resoluciones administrativas y escondiéndose detrás de un contrato que no la amparaba. Ahora, la Justicia obliga a la prepaga a devolver cada peso y pagar por el daño causado, con una indemnización superior a lso 10 millones de pesos. Un fallo que no solo castiga: desnuda la impunidad empresarial.

La mujer, afiliada desde hace 24 años, denunció aumentos arbitrarios desde 2017. Tras agotar las vías administrativas, llevó el caso al fuero civil de Choele Choele, que falló con contundencia: OSDE deberá reintegrar lo cobrado en exceso y pagar indemnización por daño moral y punitivo. El fallo marca un precedente incómodo para el negocio de la medicina prepaga.

Aumentos por edad

La Ley 26.682 prohíbe expresamente los aumentos por edad una vez que la persona ingresa al sistema. Pero OSDE los aplicó igual, como si la ley fuera opcional. La empresa alegó que los incrementos estaban “previstos” en el contrato de adhesión. La titular del Juzgado 31°, Natalia Costanzo. no compró el verso: ningún contrato puede pisotear el derecho a la salud.

OSDE planteó la incompetencia del fuero ordinario y pidió que se declare inconstitucional el decreto que prohíbe los aumentos por edad. Todo fue rechazado. La jueza confirmó que el conflicto debía resolverse en la justicia ordinaria y que los aumentos, incluso tras la reforma de 2019, deben estar expresamente autorizados. No lo estaban.

El peritaje contable fue letal: siete años de cobros ilegales

La prueba pericial demostró que entre marzo de 2018 y agosto de 2024, OSDE cobró cuotas superiores a los valores autorizados por la Superintendencia. Además, ignoró los reclamos de la afiliada y una resolución administrativa que le ordenaba cesar su accionar. Todo quedó acreditado.

El fallo judicial condena a OSDE a pagar a la afiliada 7.263.560,30 de pesos, con actualización de intereses, por el cobro de más durante siete años. Además, cuantificó el daño moral en 3.000.000 de pesos, con más intereses a la tasa del 8% anual desde la fecha en que OSDE comenzó a cobrar sumas indebidas no respetando el valor de cuota establecido por la Autoridad de Aplicación -01/03/2018-,

Este fallo no solo le da la razón a una mujer que se animó a enfrentar al gigante. También deja al descubierto una práctica sistemática que podría estar afectando a miles de afiliados. OSDE, que se vende como sinónimo de excelencia médica, quedó expuesta como una empresa que ajusta por edad y cobra sin permiso.