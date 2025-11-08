Lo que comenzó como una investigación por un robo terminó con un hallazgo inesperado. Efectivos de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II encontraron una bolsa con drogas y una importante suma de dinero en una chacra abandonada de Centenario.

El procedimiento se realizó el viernes por la tarde, en una vivienda deshabitada ubicada entre el Acceso Jaime de Nevares y la calle Ingeniero Ballester. Mientras recorrían el lugar en busca de pistas por un robo denunciado días atrás, los uniformados detectaron una bolsa de tela blanca en el interior del inmueble.

Al revisar el contenido, descubrieron 56 envoltorios con una sustancia similar a cocaína, 43 con marihuana, más de 400 mil pesos en efectivo y una balanza de precisión.

Por el hallazgo, intervino personal de la Comisaría Quinta y de Antinarcóticos, que secuestró los elementos y dio intervención a la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, a cargo de continuar con la investigación.