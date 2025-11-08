Un hombre terminó demorado este viernes por la noche en Centenario luego de ser sorprendido dentro del patio de una vivienda ubicada sobre la calle Formosa. Según indicaron fuentes policiales, el presunto ladrón habría intentado ingresar al domicilio junto a una mujer, que logró escapar antes de que llegaran los agentes.

Cerca de las 23, un vecino advirtió movimientos extraños en el patio de su casa y pidió ayuda. En pocos minutos, con la colaboración de otros residentes del barrio, lograron retener al intruso hasta el arribo del personal de la Comisaría 52.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron un cuchillo de unos 25 centímetros, que habría sido arrojado por el sospechoso mientras intentaba huir.

El hombre fue trasladado al hospital local para su revisión médica y luego quedó detenido a disposición de la Justicia. La policía continúa buscando a la mujer que lo habría acompañado en el intento de robo.