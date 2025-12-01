¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 01 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Muerte de un menor

Tucumán: un nene de 10 años apareció muerto y apuntan a un adolescente de 16

Un niño fue hallado muerto en una vivienda de San Miguel de Tucumán. Un adolescente de 16 años, que estaba en el lugar, se entregó a la Policía y es investigado por el fiscal Pedro Gallo.

Por Redacción

Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 19:40
Un niño de 10 años fue encontrado muerto este lunes en una vivienda ubicada en el pasaje Paraguay al 100, en San Miguel de Tucumán. El menor residía allí junto a sus dos hermanos, de 6 y 15 años, en la casa de su tío abuelo, de 65.

Según fuentes policiales y judiciales, un adolescente de 16 años que solía quedarse a dormir en el domicilio llamó al 911 por la mañana para alertar sobre la muerte del chico y mencionó que habría ocurrido por estrangulamiento. Tras el llamado, desapareció, hasta que horas después se presentó de manera voluntaria ante las autoridades.

Intervención policial y primeras pericias

Efectivos de la Policía ingresaron al domicilio y hallaron al niño sin vida, mientras sus familiares despertaban.
Peritos de la Policía Científica realizaron tareas de análisis y recolección de evidencia en la escena.

El adolescente quedó alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), a la espera de definiciones sobre su situación procesal.

Investigación: hipótesis y autopsia clave

El fiscal Pedro Gallo, a cargo de la causa, trabaja con la hipótesis de que el niño murió por asfixia, aunque aguarda el resultado de la autopsia, considerado determinante para avanzar en la investigación.

También se analiza si el adolescente investigado presenta algún trastorno psiquiátrico y si comprende la gravedad de sus actos.

