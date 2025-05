Amenazó a familiares con un cuchillo y el juez rechazó la prisión preventiva

El hombre, convenientemente protegido en su identidad por la justicia, amenazó de muerte a familiares, armado con un cuchillo de grandes dimensiones. Esto ocurrió en Buta Ranquil. La Fiscalía pidió la prisión preventiva del imputado; pero un jurado de revisión, integrado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat, el juez Lisandro Borgonovo y la jueza Leticia Lorenzo le confirmó y concedió prisión domiciliaria, con permiso para salir a trabajar, y la recomendación de no acercarse a sus víctimas.

El fiscal del caso Víctor Salgado, y la asistente letrada Romina Travieso, habían pedido que se revocara la decisión del juez de garantías Eduardo Egea, por considerar que fue contradictoria y absurda. Pero el tribunal de revisión le dio la razón al juez, provocando la reacción de la fiscalía.

Salgado planteó que al rechazar el pedido de prisión preventiva e imponer la prisión domiciliaria, el domicilio de cumplimiento de la medida no fue constatado, y que no se fijó ningún tipo de control sobre el cumplimiento de la misma: "Estamos a voluntad del acusado; deberíamos tener algún tipo de contralor", puntualizó Salgado.

También remarcó que el magistrado autorizó salidas laborales y le fijó prohibiciones de acercamiento y de contacto, pero le indicó que en caso de cruzarse a la víctima en un cajero o en un supermercado, era él quien debía retirarse del lugar. Sobre este escenario, requirió al tribunal de revisión que imponga la prisión preventiva por un plazo de un mes, por existir riesgo de entorpecimiento de la investigación y para la integridad de la víctima.

Pero no. Para los jueces, los argumentos de la fiscalía no fueron suficientes para dejar sin efecto la prisión domiciliaria. Sostuvieron que la resolución del magistrado que la impuso -Egea- no fue arbitraria. Y además, resolvieron imponerle las costas del proceso a la Fiscalía.

El relato de la fiscalía sobre lo sucedido dice textualmente:

El caso bajo investigación fue cometido el pasado 28 de abril entre las 21.30 y 22, en la calle Olascoaga de Buta Ranquil. El imputado fue hacia la casa de la víctima, un joven mayor de edad que es parte de su entorno familiar, y en el exterior de la vivienda comenzó a discutir con la madre de él: “Sacalo a tu hijo o entro a matarlo”, le dijo.

Luego, el joven salió y comenzó a correr por la calle al advertir que tenía un cuchillo en la mano, de aproximadamente 20 centímetros de largo. El acusado lo siguió, mientras le gritaba que lo iba a matar, situación que advirtieron vecinos y vecinas del barrio. Al lugar llegó un móvil policial y los efectivos intervinieron y detuvieron al imputado.